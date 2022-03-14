Міжнародний суд в Гаазі готовий прийняти рішення щодо справи України проти Росії. Рішення очікується вже 16 березня о 17:00 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міжнародного суду.

Фото: Міжнародний суд в Гаазі винесе рішення щодо війни в Україні 16 березня (https://twitter.com/CIJ_ICJ)

Варто додати, що Україна подала офіційну скаргу до Міжнародного суду ООН в Гаазі 27 березня.

Відкрите засідання розпочнеться о 17:00 за київським часом у Палаці миру в Гаазі .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, президента Російської Федерації Володимира Путіна можуть судити в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Також видання писало про вимоги України до Росії у Міжнародному Суді ООН в Гаазі.

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