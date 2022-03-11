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Війна в Україні не повинна перетвориться на війну НАТО з РФ, - Столтенберг

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Анталья, П'ятниця 11 березня 2022 12:06
Війна в Україні не повинна перетвориться на війну НАТО з РФ, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України не повинна перетворитися на війну Північноатлантичного альянсу з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

При цьому він додав, що світова спільнота має зробити все можливе, щоб покласти край війні Росії проти України.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб покласти край цій війні. Я ціную ініціативи Туреччини. Президент Путін повинен покласти край цій війні і повністю вивести свої війська з України. Ця війна не повинна вийти за межі України. Тут теж є діалог", - заявив він.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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НАТО Єнс Столтенберг Війна Росії проти України
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