Війна в Україні не повинна перетвориться на війну НАТО з РФ, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України не повинна перетворитися на війну Північноатлантичного альянсу з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

При цьому він додав, що світова спільнота має зробити все можливе, щоб покласти край війні Росії проти України.