Війна в Україні не повинна перетвориться на війну НАТО з РФ, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України не повинна перетворитися на війну Північноатлантичного альянсу з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
При цьому він додав, що світова спільнота має зробити все можливе, щоб покласти край війні Росії проти України.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб покласти край цій війні. Я ціную ініціативи Туреччини. Президент Путін повинен покласти край цій війні і повністю вивести свої війська з України. Ця війна не повинна вийти за межі України. Тут теж є діалог", - заявив він.
Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
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