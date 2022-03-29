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Уряд Британії закликав держорганізації розірвати контракти з компаніями РФ і Білорусі

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Вівторок 29 березня 2022 06:28
Уряд Британії закликав держорганізації розірвати контракти з компаніями РФ і Білорусі Фото: британські державні організації просять разовать угоди з російськими компаніями (gov.uk)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Великої Британії закликав організації державного сектора, що мають контракти з російськими або білоруськими постачальниками, терміново переглянути контракти з такими компаніями та у разі можливості їх розірвати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт британського уряду.

В оприлюдненій Кабінетом міністрів вказівці для групи закупівель в держсекторі звучать рекомендації державним органам, у тому числі державним відомствам і лікарням, промоніторити "будь-які контракти з російськими і білоруськими компаніями і, якщо можливо, змінити постачальників з мінімальними перервами, використовувати законні способи їх розірвання".

"Державні гроші не повинні фінансувати путінську військову машину. Ми просимо лікарні, ради та інші організації державного сектора терміново розглянути всі способи, якими вони можуть піти далі, щоб розірвати свої комерційні зв'язки з Росією", - заявив керівник штабу резиденції прем'єр-міністра Ланкастер Стів Барклай.

Таке оголошення послідувало за недавніми закликами до фірм "дуже ретельно подумати" про будь-які інвестиції, які "будь-яким чином підтримають варварський режим Путіна".

Нагадаємо, минулого тижня МЗС Британії оголосив про ще 65 санкцій щодо пов'язаних з Росією підприємств і організацій, що означає, що з моменту початку війни з Україною Лондон ввів санкції щодо понад 1 тисячі російських фіз- та юросіб.

Раніше також в МЗС Британії заявили, що санкції проти РФ можуть бути зняті тільки після виведення військ з території України.

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