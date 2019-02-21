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Міжнародний день рідної мови сьогодні проведуть на захист мов корінних народів


У світі 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови

В мире сегодня, 21 февраля, отмечают Международный день родного языка. В этом году тема: "Языки коренных народов важны для устойчивого развития, построения мира и примирения", сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ЮНЕСКО.

Согласно данным ЮНЕСКО, 40% людей во всем мире не имеют доступа к образованию языком, которым они общаются или который понимают.

Около 370 миллионов человек являются представителями коренных народов и их языки составляют большинство из примерно 7 тысяч живых языков на Земле, говорят в ЮНЕСКО.

РБК-Украина писало, что в ближайшее время Верховная рада может рассмотреть новый законопроект о праве национальных меньшинствах на образование на родных языках.

В 2017 году Венецианская комиссия рекомендовала продлить переходный период для имплементации "языковой статьи" закона об образовании.

Добавим, президент Петр Порошенко заявлял, что языковая статья образовательной реформы полностью соответствует европейским практикам.

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