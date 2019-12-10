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У Києві сьогодні ввечері очікується туман

Новини » Суспільство     10.12.2019 - 16:17
У Києві сьогодні ввечері очікується туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Видимість складе 200-500 м

Погода у Києві 10 грудня погіршиться, синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій столиці.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру в Києві увечері 10 грудня вночі і в першій половині дня 11 грудня очікується туман, видимість 200-500 м. (Перший рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на початку цього тижня. У середу більшість областей України накриють дощі з мокрим снігом. Також прогнозують похолодання і повернення нічних заморозків.

Зокрема, у вівторок опади знову можливі тільки на заході, а саме на Закарпатті і Буковині. Очікується, що температура повітря почне поступово знижуватися. Середня температура коливатиметься від +2 до +6 градусів, лише на півдні збережеться до +7 ... + 9 тепла. Вночі істотних температурних змін не прогнозують, як і раніше очікується до -1.

Крім того, в середу східні, північні, деякі центральні і південні області накриє мокрий сніг, місцями можливий дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +5, лише на півдні та місцями на сході очікується до +6 ... + 9. Вночі в східних областях можливі заморозки до -4 градусів, на решті території від 0 до -3. У південних областях вночі до +5 тепла.

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