У міжнародних організацій не буде претензій через заборону спостерігачів РФ, - нардеп

Відповідно до статуту ОБСЄ спостерігачі повинні поважати законодавство країни, заявив нардеп

Международные организации не будут иметь к Украине претензий после принятия закона, который запрещает гражданам России наблюдать за выборами. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев.

По его словам, у международных организаций не должно быть никаких вопросов к Украине.

"На все вопросы дали четкий ответ. В соответствии с уставом ОБСЕ наблюдатели должны уважать законодательство страны. В данном случае, они не могут быть граждане страны-агрессора. Страной агрессором определена РФ. Это совершенно четко. ОБСЕ были предоставлены все разъяснения. Если они приглашены, пожалуйста. Никто не ограничивает, но все в рамках действующего законодательства Украины. ОБСЕ может выразить претензии, если за это проголосуют все страны-члены ОБСЕ", - сообщил Арьев

Арьев пояснил, что подобная практика применяется и в других странах, где продолжается военный конфликт.

"Так, например, азербайджанцы не ездят в Армению, а армянке не ездят наблюдать в Азербайджан. По определенным причинам такого не было. Ни Армению, ни Азербайджан в неловкое положение не ставят", - добавил он.

Напомним, парламент принял за основу и в целом законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019. Документ поддержали 232 парламентария.

Законопроектом предусмотрено, что официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.