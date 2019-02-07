У міжнародних організацій не буде претензій через заборону спостерігачів РФ, - нардеп

Фото: Володимир Ар'єв (РБК-Україна)

Відповідно до статуту ОБСЄ спостерігачі повинні поважати законодавство країни, заявив нардеп

Міжнародні організації не будуть мати до України претензій після прийняття закону, який забороняє громадянам Росії спостерігати за виборами. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар'єв.

За його словами, у міжнародних організацій не повинно бути жодних питань до України.

"На всі запитання дали чітку відповідь. Відповідно до статуту ОБСЄ спостерігачі повинні поважати законодавство країни. В даному випадку, вони не можуть бути громадяни країни-агресора. Країною агресором визначена РФ. Це абсолютно чітко. ОБСЄ були надані всі роз'яснення. Якщо вони запрошені, будь ласка. Ніхто не обмежує, але все в рамках чинного законодавства України. ОБСЄ може висловити претензії, якщо за це проголосують всі країни-члени ОБСЄ", - повідомив Ар'єв

Ар'єв пояснив, що подібна практика застосовується і в інших країнах, де триває військовий конфлікт.

"Так, наприклад, азербайджанці не їздять у Вірменію, а вірменці не їздять спостерігати в Азербайджан. З певних причин такого не було. Ні Вірменію, ні Азербайджан в незручне становище не ставлять", - додав він.

Нагадаємо, парламент прийняв за основу та в цілому законопроект №9524 "Про внесення змін у деякі закони України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019. Документ підтримали 232 парламентарія.

Законопроектом передбачено, що офіційним спостерігачем не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаного Верховною радою державою-агресором або державою-окупантом; особа, пропозиції по якому ініційовані або внесені державою, визнаним ВР державою-агресором або державою-окупантом.