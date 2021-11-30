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Міжнародні суди. МЗС пояснило, яку компенсацію вимагатиме від Росії в Гаазі

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 11:57
Міжнародні суди. МЗС пояснило, яку компенсацію вимагатиме від Росії в Гаазі Фото: Постійний третейський суд в Гаазі (International Court of Justice)
Автор: Олег Черниш

Україна судиться з Росією в двох арбітражах при Постійному третейському суді (Гаага, Нідерланди). Вона вимагає поновити свободу мореплавства в Чорному і Азовському морях і Керченській протоці.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит РБК-Україна.

У міністерстві прогнозують, що протягом найближчих шести місяців арбітраж може винести рішення про прийнятність до розгляду справи про захоплення Росією 24 українських моряків у листопаді 2018 року. Після цього суд перейде до розгляду справи по суті і встановить дату, до якої Росія повинна буде подати контр-меморандум - основний процесуальний документ сторони захисту.

"Терміни остаточного рішення будуть залежати від того, наскільки успішно ми будемо протидіяти спробам Росії затягнути процес", - зазначив МЗС.

У другому арбітражному розгляді, що стосується незаконного використання Росією прибережних вод Чорного і Азовського морів, суд вже виніс рішення про юрисдикцію справи рік тому. МЗС прогнозує, що розгляд справи по суті займе "кілька років".

Розмір матеріальної компенсації, яку Україна вимагатиме від РФ, у міністерстві не розкрили, зазначивши, що це "не основна мета".

"Що стосується компенсацій, то для початку треба довести, що РФ є порушником міжнародного права. Процедурно питання компенсацій розглядаються після винесення арбітражем рішення по суті заявлених вимог. Крім того, компенсації - важлива, але не основна мета України. Перш за все, ми вимагаємо відновлення ситуації до того стану, який існував до початку окупації Кримського півострова Росією - це стосується і відновлення в повному обсязі свободи мореплавства в Чорному і Азовському морях і Керченській протоці, і припинення негативних наслідків будівництва Керченського моста і т.д.", - сказано у відповіді на запит.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справі про захоплення українських моряків питання юрисдикції суду вирішиться через кілька місяців.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах".

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МЗС Російська Федерація Гаага
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