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Міжнародні резерви України скоротилися на 4% у квітні

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Київ, П'ятниця 06 травня 2022 20:58
Міжнародні резерви України скоротилися на 4% у квітні Фото: Національний банк України (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

За підсумками квітня міжнародні резерви скоротилися на 4% через продаж валюти Національним банком України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Міжнародні резерви станом на 1 травня становили 26,9 млрд доларів. Їхня динаміка впродовж квітня визначилася передусім операціями Нацбанку на міжбанківському валютному ринку.

У попередньому місяці НБУ продав 2,244 млрд доларів на валютному ринку. Натомість викупив центробанк лише 43 млн доларів, тож чистий продаж валюти склав 2,201 млрд "зелених".

"Потреба у проведенні інтервенцій із продажу валюти виникає через перевищення попиту на валюту над пропозицією. Це зумовлюється насамперед значними оборонними потребами, імпортом енергоресурсів та забезпеченням розрахунків із платіжними системами через активне використання карток за кордоном на тлі повільного відновлення експорту", – відзначили в НБУ.

Операції з управління держборгом теж вплинули на динаміку міжнародних резервів. Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті склав 614 мільйонів.

Нагадаємо, що глава Мінфіну Марченко закликав запровадити негайне ембарго на енергоносії з РФ.

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