Міжнародні резерви України перевищили 22 млрд доларів

Міжнародні резерви України у серпні 2019 року зросли на 1,01% (на 174,83 млн доларів) до 22 015,0 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Таким чином, з початку року резерви зросли на 1,06% (на 1 194,57 доларів).

Як зазначили в НБУ, в серпні чиста купівля Національним банком валюти (299,4 млн доларів) на міжбанківському ринку компенсувала втрати на погашення і обслуговування державного боргу (257,5 млн доларів). Крім того, переоцінка фінансових інструментів дала 132,9 млн доларів.

"Станом на 1 вересня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні Національний банк поліпшив прогноз з обсягом міжнародних резервів на кінець 2019 року. Згідно з новим прогнозом, резерви становитимуть 21,7 млрд доларів. При цьому в квітні НБУ прогнозував 21,2 млрд доларів резервів.

Зазначимо, глава НБУ Яків Смолій 6 червня повідомив, що Національний банк має намір переглянути прогноз рівня міжнародних резервів на кінець 2019 року.