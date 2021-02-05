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Міжнародні резерви України за місяць скоротилися на 300 млн доларів

Автор: Олександр Білоус

Розмір міжнародних резервів України протягом січня 2021 року скоротився 311,85 млн доларів (на 1,1%). На 1 лютого розмір резервів склав 28 821,04 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в прес-службі НБУ, резерви скоротилися унаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави. Загальний обсяг платежів за державним боргом в іноземній валюті становив 311,4 млн доларів. Водночас валютні надходження на користь уряду від розміщення ОВДП склали 48,2 млн доларів.

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Зазначимо, протягом січня НБУ поповнив резерви на 20 млн доларів. НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 40 млн доларів. При цьому він продав на міжбанку 20 млн доларів.

Нагадаємо, у січні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів. НБУ прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2021 року на рівні 30,7 млрд доларів. У жовтні минулого року НБУ очікував обсяг на рівні 29,5 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року виріс на 3 830,47 млн доларів (на 15,1%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,89 млн доларів і досяг максимуму за вісім років

Прогноз погоди
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