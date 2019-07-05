Міжнародні резерви України за червень зросли більш ніж на мільярд доларів

Міжнародні резерви України у червні зросли на 6,4% (на 1 236,82 млн доларів) до 20 638,90 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Як зазначається в повідомленні, зростання відбулося завдяки насамперед розміщенню урядом єврооблігацій і купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку.

У НБУ нагадали, що у червні уряд розмістив єврооблігації на 1 млрд євро, а також отримав 325,8 млн доларів і 148,0 млн євро від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Водночас загальні виплати за державним боргом, номінованим в іноземній валюті, у червні були значно меншими за надходження - 952,4 млн доларів.

"Позитивно на обсяг резервів вплинула також сприятлива ситуація на валютному ринку, яка склалася унаслідок позитивної цінової кон’юнктури для українського експорту, помірних обсягів імпорту та припливу іноземного капіталу в державні цінні папери, номіновані в гривні", - йдеться в повідомленні.

Ці фактори зумовили надлишкову пропозицію валюти і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку на загальну суму 322,3 млн доларів, додали в НБУ.

Нагадаємо, за даними НБУ, в червні на валютному ринку і надалі зберігалася сприятлива ситуація. Цьому, серед іншого, сприяло переважання пропозиції іноземної над попитом на неї, у тому числі на готівковому сегменті ринку. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара і євро в червні до травня зміцнився (на 2,6% і 0,6% відповідно).

Відзначимо, голова НБУ Яків Смолій 6 червня повідомив, що Національний банк має намір переглянути прогноз щодо рівня міжнародних резервів України на кінець 2019 року.