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Міжнародні організації відправили на Донбас ще 105 тонн гумдопомоги

Донбас, Субота 07 листопада 2020 09:14
Міжнародні організації відправили на Донбас ще 105 тонн гумдопомоги
Фото: гуманітарна допомога для жителів окупованих українських територій (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На тимчасово окуповані території України міжнародні організації доправили майже 105 тонн гуманітарних вантажів. Зокрема, для місцевих мешканців привезли продуктові набори, одяг та медичні засоби.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхали 5 вантажівок від комітету Червоного Хреста. Крім того, в контрольному пункті "Станиця Луганська" в бік тимчасово окупованого Луганська оформлено вантаж від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

В Держприкордонслужбі також повідомили, що за минулий тиждень лінію розмежування в КПВВ "Станиця Луганська" перетнули 1065 осіб, із них - 68 осіб прослідували на контрольовану Україною територію, 997 - на тимчасово окуповану Луганщину.

Також зазначається, що контрольні пункти "Мар'їнка" та "Новотроїцьке" функціонують щоденно з 07:00 до 18:30. Проте рух цими дорожніми коридорами заблокований з боку російських збройних формувань.

Нагадаємо, Організація об'єднаних націй з початку конфлікту на Донбасі залучила понад 500 мільйонів доларів допомоги постраждалим.

Також РБК-Україна писало, що з Києва у Донецьк вирушили 5 вантажівок з гуманітарною допомогою для місцевих жителів.

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