Міжнародні організації відправили на Донбас ще 105 тонн гумдопомоги

Фото: гуманітарна допомога для жителів окупованих українських територій (dpsu.gov.ua)

На тимчасово окуповані території України міжнародні організації доправили майже 105 тонн гуманітарних вантажів. Зокрема, для місцевих мешканців привезли продуктові набори, одяг та медичні засоби.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхали 5 вантажівок від комітету Червоного Хреста. Крім того, в контрольному пункті "Станиця Луганська" в бік тимчасово окупованого Луганська оформлено вантаж від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

В Держприкордонслужбі також повідомили, що за минулий тиждень лінію розмежування в КПВВ "Станиця Луганська" перетнули 1065 осіб, із них - 68 осіб прослідували на контрольовану Україною територію, 997 - на тимчасово окуповану Луганщину.

Також зазначається, що контрольні пункти "Мар'їнка" та "Новотроїцьке" функціонують щоденно з 07:00 до 18:30. Проте рух цими дорожніми коридорами заблокований з боку російських збройних формувань.

Нагадаємо, Організація об'єднаних націй з початку конфлікту на Донбасі залучила понад 500 мільйонів доларів допомоги постраждалим.

Також РБК-Україна писало, що з Києва у Донецьк вирушили 5 вантажівок з гуманітарною допомогою для місцевих жителів.