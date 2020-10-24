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ООН залучила 500 млн доларів допомоги постраждалим через конфлікт на Донбасі

Київ, Субота 24 жовтня 2020 15:23
ООН залучила 500 млн доларів допомоги постраждалим через конфлікт на Донбасі
Фото: ООН (un.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Організація об'єднаних націй з початку конфлікту на Донбасі залучила понад 500 мільйонів доларів допомоги постраждалим. Протягом нинішнього року вже було мобілізовано 82 млн доларів допомоги постраждалим жителям Донбасу.

Про це повідомили в Кабінеті міністрів України.

Всього протягом 2020 року передбачається допомогу понад 2 мільйонам громадян, які постраждали від бойових дій в регіоні.

"Протягом 2014-2020 років в рамках планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад 500 мільйонів доларів", - повідомили в Кабміні.

Раніше РБК-Україна писало, що голова Верховної ради Дмитро Разумков назвав взаємодію з ООН одним із пріоритетів зовнішньої політики України.

Також повідомлялося, що в ООН опублікували новий звіт про ситуацію з правами людини в окупованому Криму, який містить вимоги до Російської Федерації.

Зазначимо, сьогодні ООН відзначає 75-річчя створення. Організацію створили 24 жовтня 1945 року для підтримки і зміцнення міжнародного миру і безпеки, а також розвитку співробітництва між країнами. Зараз в ООН входять 193 держави.

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