Міжнародні експерти назвали причини виключення кандидатів до Антикорупційного суду

Деякі кандидати в судді Антикорупційного суду не могли пояснити, звідки у них статки

В Общественном совете международных экспертов рассказали о нарушениях, за которые 39 кандидатов прекратили участие в конкурсе в Высший Антикоррупционный суд (ВАС). Об этом на брифинге "Конкурс в Высший антикоррупционный суд: итоги совместных заседаний ВККСУ и ОСМЭ с кандидатами на должности судей" сообщил председатель Общественного совета международных экспертов Энтони Хупер, передает корреспондент РБК-Украина.

"Важность имущественных деклараций заключается в том, что есть насущная важность их афиширования. Были случаи, когда были задекларированы дорогие автомобили, однако цена в декларации была указана слишком низкой. Это касается квартир. Некоторые кандидаты смогли объяснить это, а некоторые - нет. Был также поднят вопрос по уплате налогов. Были кандидаты, которые вызвали беспокойство за посты в соцсетях. Это не соответствует кодексу судейской этики. Поэтому было несколько случаев, когда были неподобающие комментарии в социальных сетях", - рассказал он.

По его словам, на экспертов не было давления с какой-либо стороны по поводу тех или иных кандидатов.

"ОСМЭ хочет поблагодарить, у нас было полное сотрудничество с ВККСУ. Мы благодарим НАБУ за предоставленную информацию и секретариату. Ни одна страна мира никогда не приглашала международных экспертов. Украина в этом достигла большого прогресса", - резюмировал он.

Напомним, что 7 июня 2018 года Верховная рада Украины поддержала создание Высшего антикоррупционного суда. В последнюю ночь перед голосованием украинская власть согласилась включить в закон норму об участии международных экспертов в формировании Антикоррупционного суда.

Как сообщало РБК-Украина, в начале января 2019 года Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) провел первое заседание, на котором рассмотрел материалы в отношении кандидатов в судьи Высшего антикоррупционного суда и заветировал восемь кандидатов.