Міжнародної допомоги потребують 2,9 млн українців, - ООН

"Цього року міжнародної гуманітарної допомоги потребують приблизно 2,9 млн жителів України, в основному постраждалих від конфлікту на Сході і проживаючих на територіях, які непідконтрольні уряду", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, наприкінці минулого року ООН розробила План гуманітарного реагування на 2022 рік по Україні. Він передбачає надання допомоги 1,8 мільйонам осіб. Для реалізації цього плану потрібно 190 мільйонів доларів.

"Гуманітарна спільнота в Україні прагне підтримувати народ України і вирішувати існуючі та потенційні потреби, проявляючи неупередженість, незалежність і нейтральність", - йдеться в заяві, з якою на брифінгу в Нью-Йорку виступив прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік.

ООН вже всьоме представляє План допомоги постраждалим від конфлікту на сході України. У новому плані передбачена діяльність з надання допомоги у сфері освіти, з постачання населення продуктами харчування, забезпечення їх соціальною допомогою, послугами у сфері санітарії та житлом.