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Росія і Білорусь не побачать Кубок Стенлі через війну проти України

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Північна Америка, Четвер 16 червня 2022 16:00
Росія і Білорусь не побачать Кубок Стенлі через війну проти України Фото: Уболівальники "Колорадо Евеланш" під час фіналу Кубка Стенлі (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорців

Білоруські та російські фанати хокею як мінімум цьогоріч не побачать головний трофей Національної хокейної ліги наживо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportsnet.

Кубок Стенлі не поїде в Білорусь і РФ після завершення сезону НХЛ. Боси чемпіонату прокладуть маршрут традиційного турне трофею без білоруських і російських міст.

Ліга, за словами свого заступника комісара Білла Дейлі, проінформувала "Колорадо Евеланш" і "Тампу-Бей Лайтнінг", що Кубок Стенлі в рамках турне омине дві причетні до агресії проти України держави. За традицією кожен хокеїст тріумфатора НХЛ має право привезти кубок на батьківщину. Зазвичай трофей привозять до рідних міст гравців.

Кольори "Колорадо" в нинішньому сезоні захищає уродженець Челябінська Валерій Нічушкін. Натомість за "Тампу" виступають відразу троє росіян – воротар Андрій Васілєвскій (Тюмень), оборонець Михайло Сєргачов (Нижнєкамськ) і форвард Нікіта Кучеров (Майкоп).

Згадана трійка російських виконавців "Лайтнінг" привозила трофей до РФ у вересні торік. Білорусів у складах фіналістів Кубка Стенлі немає.

До слова, "Колорадо" дотиснув "Тампу" в овертаймі на старті фінальної серії НХЛ.

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