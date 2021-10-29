ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Між В'єтнамом та Тайландом. Україна піднялася в рейтингу армій світу

Новость на русском →
П'ятниця 29 жовтня 2021 17:12
Між В'єтнамом та Тайландом. Україна піднялася в рейтингу армій світу Фото: Україна піднялася в рейтингу армій світу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Збройні сили України піднялися в рейтингу найсильніших армій світу. Посіли 25 місце з індексом 0,4396.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на рейтинг Global Firepower Index 2021.

Сьогодні ЗСУ посідають 25 місце в рейтингу найсильніших армій світу.

Між В'єтнамом та Тайландом. Україна піднялася в рейтингу армій світуФото: Україна піднялася в рейтингу армій світу (globalfirepower.com)

Як і раніше, до п’ятірки входять:

  • США - 0,0718;
  • Росія - 0,0791;
  • Китай - 0,0854;
  • Індія - 0,1207;
  • Японія - 0,1599.

Зазначається, що рейтинг Global Firepower залежить від низки критеріїв серед яких військова могутність, фінанси, географія та матеріально-технічні можливості країни.

"Наша унікальна внутрішня формула дозволяє меншим, більш технологічно розвиненим країнам змагатися з більшими, менш розвиненими країнами, а спеціальні модифікатори у вигляді бонусів та штрафів використовуються для подальшого уточнення річного списку", - повідомляється на сайті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Збройні сили України
NEWS
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами