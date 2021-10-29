Між В'єтнамом та Тайландом. Україна піднялася в рейтингу армій світу
Збройні сили України піднялися в рейтингу найсильніших армій світу. Посіли 25 місце з індексом 0,4396.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на рейтинг Global Firepower Index 2021.
Сьогодні ЗСУ посідають 25 місце в рейтингу найсильніших армій світу.
Фото: Україна піднялася в рейтингу армій світу (globalfirepower.com)
Як і раніше, до п’ятірки входять:
- США - 0,0718;
- Росія - 0,0791;
- Китай - 0,0854;
- Індія - 0,1207;
- Японія - 0,1599.
Зазначається, що рейтинг Global Firepower залежить від низки критеріїв серед яких військова могутність, фінанси, географія та матеріально-технічні можливості країни.
"Наша унікальна внутрішня формула дозволяє меншим, більш технологічно розвиненим країнам змагатися з більшими, менш розвиненими країнами, а спеціальні модифікатори у вигляді бонусів та штрафів використовуються для подальшого уточнення річного списку", - повідомляється на сайті.