Між Пакистаном та Індією відновлять залізничне сполучення

Залізничне сполучення відновлять 4 березня

Глава Управления железных дорог Пакистана Шейх Рашит сообщил, что движение железнодорожного экспресса Samjhota, который курсировал между Пакистаном и Индией, будет возобновлено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Шейх Рашит заявил, что поезд начнет курсировать уже в этот понедельник, 4 марта 2019.

Также он напомнил, что после эскалации конфликта между Пакистаном и Индией 28 февраля между двумя странами было прервано не только железнодорожное сообщение, но и воздушное.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Пакистан возобновил обстрелы Индии, есть жертвы. Бои возобновились на рассвете в ночь на субботу, 2 марта 2019, правоохранители рассказали, что трое человек погибло после выпущенного снаряда со стороны Пакистана, который попал в жилой дом рядом с так называемой линией контроля, что разделяет гималайскую территорию Кашмира между двумя сторонами.

Напомним, Пакистан освободил индийского пилота. Толпы людей собирались на пакистано-индийском пограничном пункте Вага, чтобы встретить пилота.