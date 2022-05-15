Між колаборантами і окупантами починаються сварки через гроші, - Запорізька ОВА

У Запорізькій області ставленика російських окупантів "губернатора" Євгена Балицького місцеві колаборанти звинуватили в зникненні висланих з Москви грошей нібито на виплати жителям Мелітополя до 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької обласної військової адміністрації.

"Між колаборантами та окупантами починаються серйозні непорозуміння. Вони не хочуть поступатися першістю один одному. Відомий запоріжцям зрадник Рогов звинуватив самопризначеного "губернатора" Балицького в тому, що через нього "загубилися дорогою" з Москви до Мелітополя обіцяні виплати по 10 000 рублів до 9 травня", - йдеться в повідомленні.

Також в ОВА зазначили, що протягом доби на Запорізькому напрямку війська РФ здійснювали вогневе ураження ЗСУ з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Також були спроби вести контрбатарейну боротьбу.

Сьогодні українські військові Сил оборони знешкодили ще одну БМП-3 з повним боєкомплектом, а днями військові гірничо-штурмової Закарпатської бригади у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю здійснили вогневу атаку позицій армії РФ, в результаті чого ворог був змушений тікати, кинувши практичне неушкоджений БМП-3 з повним боєкомплектом (гранатомети, міни, вогнемет), передали в Запорізькій ОВА.

15 травня окупанти в Оріхові артударами пошкодили три відділення місцевої лікарні та храм релігійної громади.

Вчора, 14 травня, протягом всієї доби рашисти продовжували обстрілювати Гуляйполе і трощити цивільну інфраструктуру. Були пошкоджені житлові будинки місцевих. Деякі приміщення від прямих ракетних влучень повністю зруйновані. Також пошкоджено прибудинкову територію та гаражні споруди мирного населення. Інформації про постраждалих не надходило.

У селі Мала Токмачка Пологівського району внаслідок артилерійських обстрілів окупантами було пошкоджено господарську будівлю на території Оріхівського виправного закладу.

"Російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як зі сторони Поліг, так і зі сторони Гуляйполя. Глибина руйнувань близько півтора метра. Таким чином росіяни відрізали село, а також транспортне сполучення між Пологами та Гуляйполем", - поінформували в ОВА.