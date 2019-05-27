Між Європою і Японією вперше запустили залізничне сполучення

Новий сервіс по Транссибірської залізничної магістралі під назвою Trans-Siberian Landbridge, який з'єднає Йокогами в Японії з Вроцлавом у Польщі, запустили 23 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на railfreight.

Повідомляється, що цей залізничний маршрут вперше використовується для зв'язки Японії та Європи. Сервіс організований ВАТ "РЖД " Логістика" і транспортної групою FESCO.

Інтермодальне ланцюжок організована за маршрутом Порт Японії - Владивостоцький морський торговий порт - Транссиб - Брест - Пункт призначення в Європі. Загальний час доставки складає від 19 діб, у той час як при перевезенні морем через Суецький канал - 45 днів.

FESCO забезпечує морську доставку, обробку в порту та надання контейнерного парку. "РЖД " Логістика", у свою чергу, відповідає за організацію залізничної перевезення.

На основі тестової відправки боку відпрацюють технологію перевезення з тим, щоб зробити послугу доступною для клієнтів в червні 2019 року, а згодом - організувати зворотний перевезення з Європи до Японії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля берегів Японії у водах Тихого океану зіткнулися два японських вантажних судна.