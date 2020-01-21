Міжбанківські перекази у 8 разів перевищили ВВП України

Через Систему електронних платежів них платежів Національного банку України (СЕП) у 2019 році здійснено 384 млн початкових платежів на суму понад 32 трлн грн, що більше на 7,5% за кількістю та 28% за сумою, ніж у 2018 році (357 млн початкових платежів на суму 25 трлн грн). Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, упродовж 2019 року в СЕП у середньому за день оброблялося близько 1,5 млн початкових платежів на суму 130 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня близько 10 млн платежів.

Переважна більшість початкових платежів у 2019 році надіслана до системи банками України та їх філіями - 93% від їх загальної кількості.

Як свідчить структура платежів у системі у 2019 році, за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

до 1 тис. грн - 51%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 45%;

від 100 тис. грн і більше - 4%;

за сумою найбільше платежів припадало на великі платежі:

до 1 тис. грн - менше 1%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 6%;

від 100 тис. грн і більше - 93%.

Нагадаємо, що Національний банк продовжує модернізацію СЕП. З квітня 2020 року запланований її перехід на розширений регламент роботи у форматі 23/7. У середньостроковій перспективі планується впровадження міжнародного стандарту ISO 20022 для внутрішньоукраїнських платежів у національній валюті; перехід на режим цілодобової роботи 24/7; розвиток та впровадження нових функціональних можливостей.

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в Національному банку України. Система вона забезпечує здійснення 96% міжбанківських переказів коштів у національній валюті в межах України. Учасниками СЕП станом на 01 січня 2020 року були 75 банків, Державна казначейська служба та Національний банк України.

Як повідомляло РБК-Україна, номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2019 році становив близько 4 трлн грн. Таким чином сума переказів через СЕП (32 трлн грн) у 8 разів перевищила ВВП країни.