Курс долара знижується другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 29 грудня встановлено на такому рівні: 27,2235 гривень за 1 долар (-0,0071 грн). При цьому курс долара на 28 грудня становить: 27,2306 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 30,83 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.