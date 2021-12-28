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Курс долара знижується другий день поспіль

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Україна, Вівторок 28 грудня 2021 16:56
Курс долара знижується другий день поспіль Фото: курс долара впав на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 грудня встановлено на такому рівні: 27,2235 гривень за 1 долар (-0,0071 грн). При цьому курс долара на 28 грудня становить: 27,2306 гривень за 1 долар.

Курс долара знижується другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Курс долара знижується другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 30,83 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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