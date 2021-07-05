Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку 5 липня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії у продажу знизилися на 9 копійок - до 27,32 гривень, у продажу - до 27,30 гривень. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок - до 32,40 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги завершилися в діапазоні: долар 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 32,3859 - 33,4097 грн/євро, російський рубль 0,3709-0,3716 грн/рубль.
Відзначимо, 2 липня торги закрилися в діапазоні: долар 27,3900 - 27,4100 грн/долар, євро 32,4407 - 32,4644 грн/євро, російський рубль 0,3737 - 0,3741 грн/рубль.
На тлі падіння долара на міжбанку Національний банк України теж знизив курс на 6 липня 2021 року. На завтра офіційний курс встановлений на рівні 27,29 гривень за долар. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.