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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 17:14
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на міжбанку (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Курс долара на міжбанку 5 липня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії у продажу знизилися на 9 копійок - до 27,32 гривень, у продажу - до 27,30 гривень. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок - до 32,40 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги завершилися в діапазоні: долар 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 32,3859 - 33,4097 грн/євро, російський рубль 0,3709-0,3716 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Відзначимо, 2 липня торги закрилися в діапазоні: долар 27,3900 - 27,4100 грн/долар, євро 32,4407 - 32,4644 грн/євро, російський рубль 0,3737 - 0,3741 грн/рубль.

Курс НБУ

На тлі падіння долара на міжбанку Національний банк України теж знизив курс на 6 липня 2021 року. На завтра офіційний курс встановлений на рівні 27,29 гривень за долар. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

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