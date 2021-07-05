Межбанк закрылся снижением курса доллара
Курс доллара на межбанке 5 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизились на 9 копеек - до 27,32 гривен, в продаже - до 27,30 гривен. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек - до 32,40 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги завершились в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3200 грн/доллар, евро 32,3859 - 33,4097 грн/евро, российский рубль 0,3709 - 0,3716 грн/рубль.
Отметим, 2 июля торги закрылись в диапазоне: доллар 27,3900 - 27,4100 грн/доллар, евро 32,4407 - 32,4644 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3741 грн/рубль.
Курс НБУ
На фоне падения доллара на межбанке Национальный банк Украины тоже снизил курс на 6 июля 2021 года. На завтра официальный курс установлен на уровне 27,29 гривен за доллар. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.