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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 17:11
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продаж 1 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії знизився на 2 копійки до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 25 копійок до 32,67 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,6509 - 33,6750 грн/євро, російський рубль 0,3772 - 0,3777 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 26 лютого 2021 року закрилися в діапазоні 27,9650 - 27,9800 грн/долар, євро 33,9047 - 33,9229 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 березня встановлено на такому рівні: 28,001 гривень за 1 долар (+0,0551 грн). При цьому курс долара на 1 березня становить 27,946 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зріс до 28 гривень вперше за останній місяць. Вище курс був 3 лютого - 28,0589 гривень за долар.

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