Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 4 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,96 гривень за долар, курс купівлі до 26,93 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 17 копійок до 29,45 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9300 - 26,9600 грн/долар, євро 29,4210 - 29,4511 грн/євро, російський рубль 0,3577 - 0,3582 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9300 26,9600 EUR/UAH 29,4210 29,4511 RUB/UAH 0,3577 0,3582

Нагадаємо, 30 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9700 грн/долар, євро 29,2595 - 29,2894 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 4 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 27,18 гривень за долар, курс євро виріс на 9 копійок до 29,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,89 (26,93 - 30 квітня), продажу - 27,18 (27,19 - 30 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,06 (29,03 - 30 квітня), продажу - 29,54 (29,45 - 30 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,20 (3,21 - 30 квітня), продажу 3,69 (3,68 - 30 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 травня встановлено на такому рівні: 26,9749 гривень за 1 долар (+0,0157 грн). При цьому курс долара на 4 травня становить 26,9592 гривень за 1 долар.