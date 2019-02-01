Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Долар подешевшав на 14 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 1 февраля 2019 года снизился на 14 копеек до 27,51 грн/доллар, курс в покупке до 27,48 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,57 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 27,4850 - 27,5150 грн/доллар, евро 31,5390 - 31,5707 грн/евро, российский рубль 0,4186 - 0,4193 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,4850 27,5150

EUR/UAH 31,5390 31,5707

RUB/UAH 0,4186 0,4193

Напомним, 31 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,6000 - 27,6500 грн/доллар, евро 31,6820 - 31,7366 грн/евро, российский рубль 0,4218 - 0,4228 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 1 февраля составило 27,57 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,5795 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем установленный 31 января (27,7415 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,57 грн/доллар, что на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 2757,0704 гривен за 100 долларов (-17,0256 гривен).