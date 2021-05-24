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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 24 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,45 гривень за долар, курс в покупці до 27,43 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 33,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4350 - 27,4550 грн/долар, євро 33,5283 - 33,5527 грн/євро, російський рубль 0,3722-0,3726 грн/рубль.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 21 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,4200 - 27,4400 грн/долар, євро 33,4085 - 33,4328 грн/євро, російський рубль 0,3735 - 0,3739 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,42 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 травня встановлено на такому рівні: 27,4281 гривень за 1 долар (-0,0291 грн). При цьому курс долара на 24 травня становить 27,4572 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

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