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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 12 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,96 гривень за долар, курс купівлі - 27,94 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,30 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,2800 - 33,3000 грн/євро, російський рубль 0,3612 - 0,3615 грн/рубль.

Нагадаємо, 9 квітня, торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9100 - 27,9300 грн/долар, євро 33,1766 - 33,1975 грн/євро, російський рубль 0,3605 - 0,3610 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня встановлено на такому рівні: 27,9335 гривень за 1 долар (+0,0241 грн). При цьому курс долара на 12 квітня складає: 27,9094 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову виріс після зниження напередодні.

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