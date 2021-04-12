Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 12 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,96 гривень за долар, курс купівлі - 27,94 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,30 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,2800 - 33,3000 грн/євро, російський рубль 0,3612 - 0,3615 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня встановлено на такому рівні: 27,9335 гривень за 1 долар (+0,0241 грн). При цьому курс долара на 12 квітня складає: 27,9094 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову виріс після зниження напередодні.