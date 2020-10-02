Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 2 жовтня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії зріс на 2 копійки до 28,37 гривень за долар, курс купівлі до 28,36 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,23 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,3600 - 28,3750 грн/долар, євро 33,2209 - 33,2384 грн/євро, російський рубль 0,3617 - 0,3620 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,3600 28,3750 EUR/UAH 33,2209 33,2384 RUB/UAH 0,3617 0,3620

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 1 жовтня 2020 року закрилися в діапазоні 28,3400 - 28,3550 грн/долар, євро 33,2626 - 33,2774 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3663 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,34 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два роки. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар.