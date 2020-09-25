ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара перевищив рівень 28,30 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 25 вересня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії виріс на 3 копійки до 28,31 гривень за долар, курс купівлі до 28,29 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 32,94 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,2900 - 28,3150 грн/долар, євро 32,9154 - 32,9416 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,2900

28,3150

EUR/UAH

32,9154

32,9416

RUB/UAH

0,3619

0,3624

Популярні новини

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 24 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 28,2650 - 28,2850 грн/долар, євро 32,8919 - 32,9124 грн/євро, російський рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс менш ніж на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 вересня встановлено на такому рівні: 28,2673 гривень за 1 долар (+0,0186 грн). При цьому курс долара на 25 вересня становить 28,2487 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з січня 2019 року.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля