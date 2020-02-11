Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав до рівня 24,50 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 11 лютого 2020 року виріс на 6 копійок до 24,52 гривень за долар, курс купівлі до 24,48 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 26,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4800 - 24,5200 грн/долар, євро 26,7351 - 26,7709 грн/євро, російський рубль 0,3861 - 0,3868 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4800 24,5200 EUR/UAH 26,7351 26,7709 RUB/UAH 0,3861 0,3868

Нагадаємо, 10 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4600 грн/долар, євро 26,7080 - 26,7329 грн/євро, російський рубль 0,3808 - 0,3813 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 11 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,48 гривень за долар, курс євро знизився на 20 копійок до 26,80 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,28 (24,40 - 10 лютого), продажу - 24,48 (24,59 - 10 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,41 (26,64 - 10 лютого), продажу - 26,80 (27,00 - 10 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,57 - 10 лютого), продажу 3,87 (3,91 - 10 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,42 гривень за долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 лютого встановлено на такому рівні: 24,4236 гривень за 1 долар (-0,0952 грн). При цьому курс долара на 11 лютого становить 24,5188 гривень за 1 долар.