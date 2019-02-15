Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс доллара на межбанке в продаже 15 февраля 2019 года снизился на 2 копейки до 27,25 грн/доллар, курс в покупке до 27,22 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 30,70 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2200 - 27,2500 грн/доллар, евро 30,6745 - 30,7053 грн/евро, российский рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2200 27,2500

EUR/UAH 30,6745 30,7053

RUB/UAH 0,4082 0,4091

Напомним, 14 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2300 - 27,2700 грн/доллар, евро 30,7726 - 30,8069 грн/евро, российский рубль 0,4067 - 0,4075 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 15 февраля составило 27,25 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,2507 гривен за доллар, что на 12 копеек выше, чем установленный 14 февраля (27,1360 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,24 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 2724,7894 гривен за 100 долларов (+8,7933 гривен).