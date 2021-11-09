Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 9 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився не змінився і склав 26,09 гривень за долар, в покупці - 26,07 гривень за долар. На відкритті міжбанківського ринку курс опускався до 26,08 гривень у продажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,0750 - 26,0950 грн/долар, євро 30,2470 - 30,2702 грн/євро, російський рубль 0,3682-0,3686 грн/рубль.
Зазначимо, торги 8 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,0750 - 26,0950 грн/долар, євро 30,1818 - 30,2049 грн/євро, російський рубль 0,3653-0,3658 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2021 року встановив офіційний курс на позначці 26,09 гривень за долар. Таким чином долар перейшов до зростання після того, як падав протягом тижня.