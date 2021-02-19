Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продаж 19 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,87 гривень за долар, курс купівлі до 27,85 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 33,78 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 33,7653 - 33,7895 грн/євро, російський рубль 0,3767 - 0,3771 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив официальный курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на такому рівні: 27,8468 гривень за 1 долар (+0,0007 грн). При цьому курс долара на 19 лютого складає: 27,8461 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.