Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс доллара на межбанке в продаже 13 февраля 2019 года вырос на 2 копейки до 27,13 грн/доллар, курс в покупке до 27,10 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,65 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1350 грн/доллар, евро 30,6175 - 30,6544 грн/евро, российский рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1000 27,1350

EUR/UAH 30,6175 30,6544

RUB/UAH 0,4124 0,4131

Напомним, 12 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0700 - 27,1100 грн/доллар, евро 30,5809 - 30,6234 грн/евро, российский рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 13 февраля составило 27,09 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0904 гривен за доллар, что на 10 копеек выше, чем установленный 12 февраля (26,9906 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,09 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля установлен на таком уровне: 2709,2791 гривен за 100 долларов (+8,5297 гривен).