Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Долар подорожчав на 3 копійки

Курс доллара на межбанке в продаже 12 февраля 2019 года вырос на 3 копейки до 27,11 грн/доллар, курс в покупке до 27,07 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,62 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0700 - 27,1100 грн/доллар, евро 30,5809 - 30,6234 грн/евро, российский рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0700 27,1100

EUR/UAH 30,5809 30,6234

RUB/UAH 0,4123 0,4131

Напомним, 11 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0400 - 27,0800 грн/доллар, евро 30,5335 - 30,5760 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4119 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 12 февраля составило 26,99 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9906 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже, чем установленный 11 февраля (27,0606 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,00 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 февраля установлен на таком уровне: 2700,7494 гривен за 100 долларов (-5,0222 гривен).