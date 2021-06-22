Міжбанк закрився подальшим зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 22 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,34 гривень за долар, курс в покупці до 27,32 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 32,53 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 18 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,2800 - 27,3000 грн/долар, євро 32,3813 - 32,4051 грн/євро, російський рубль 0,3768 - 0,3775 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3200 - 27,3400 грн/долар, євро 32,5162 - 32,5346 грн/євро, російський рубль 0,3733-0,3737 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара зростає четвертий день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік.

Офіційний курс гривні до долара на 23 червня встановлено на такому рівні: 27,305 гривень за 1 долар (+0,1115 грн). При цьому курс долара на 22 червня становить 27,1935 гривень за 1 долар.