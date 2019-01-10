Міжбанк отрылся новим ривком курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар зріс ще на 15 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу зріс на 15 копійок до 28,31 грн/долар, курс купівлі до 28,28 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 24 копійки до 32,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,2800 - 28,3100 грн/долар, євро 32,6520 - 32,6867 грн/євро, російський рубль 0,4225 - 0,4232 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2800 28,3100

EUR/UAH 32,6520 32,6867

RUB/UAH 0,4225 0,4232

Нагадаємо, 9 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,1350 - 28,1650 грн/долар, євро 32,4085 - 32,4432 грн/євро, російський рубль 0,4205 - 0,4213 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 січня встановлено на такому рівні: 2812,2133 гривень за 100 доларів (+9,8394 гривень).