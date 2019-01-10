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Межбанк отрылся новым рывком курса доллара

Новости » Финансы    10.01.2019 - 10:48
Межбанк отрылся новым рывком курса доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар вырос еще на 15 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 15 копеек до 28,31 грн/доллар, курс в покупке до 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 24 копейки до 32,68 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,2800 - 28,3100 грн/доллар, евро 32,6520 - 32,6867 грн/евро, российский рубль 0,4225 - 0,4232 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,2800    28,3100

EUR/UAH     32,6520    32,6867

RUB/UAH     0,4225       0,4232

Межбанк отрылся новым рывком курса доллараНапомним, 9 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,1350 - 28,1650 грн/доллар, евро 32,4085 - 32,4432 грн/евро, российский рубль 0,4205 - 0,4213 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,12 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 января установлен на таком уровне: 2812,2133 гривен за 100 долларов (+9,8394 гривен).

Курс доллара вырос на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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