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Долар знову дорожчає. Курс зріс на 20 копійок

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 15:48
Долар знову дорожчає. Курс зріс на 20 копійок Фото: курс долара виріс на 21 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс виріс на 21 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,30 гривень за 1 долар (+0,2057 грн). При цьому курс долара на 17 лютого становить: 28,0943 гривень за 1 долар.

Долар знову дорожчає. Курс зріс на 20 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Долар знову дорожчає. Курс зріс на 20 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 17 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 28,21 гривень за долар, курс в покупці до 28,19 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 32,10 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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