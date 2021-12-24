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Долар знову дешевшає. НБУ встановив курс на 28 грудня

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 16:37
Долар знову дешевшає. НБУ встановив курс на 28 грудня Фото: курс долара впав на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,23 гривень за долар. Курс впав на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 27,2306 гривень за 1 долар (-0,0441 грн). При цьому курс долара на 24 грудня становить: 27,2747 гривень за 1 долар.

Долар знову дешевшає. НБУ встановив курс на 28 грудня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Долар знову дешевшає. НБУ встановив курс на 28 грудня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 24 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,87 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.

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