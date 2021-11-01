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Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 2 листопада

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Україна, Понеділок 01 листопада 2021 16:04
Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 2 листопада Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,29 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на такому рівні: 26,2933 гривень за 1 долар (+0,0166 грн). При цьому курс долара на 1 листопада становить 26,2767 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 2 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння три дні поспіль.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 2 листопада

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,31 гривень за долар, курс в покупці до 26,29 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,43 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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