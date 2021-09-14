Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 15 вересня встановлений на такому рівні: 26,6362 гривень за 1 долар (-0,0558 грн). При цьому курс долара на 14 вересня становить 26,692 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 24 червня 2020 року - 26,6078 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)