ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 вересня 2021 16:13
Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року Фото: курс долара впав на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 вересня встановлений на такому рівні: 26,6362 гривень за 1 долар (-0,0558 грн). При цьому курс долара на 14 вересня становить 26,692 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 24 червня 2020 року - 26,6078 гривень за долар.

Курс долара впав до мінімуму з червня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 14 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,66 гривень за долар, курс в покупці до 26,64 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 3 копійки до 31,50 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Презентація Apple: де і коли дивитися
Презентація Apple: де і коли дивитися
DAILY
Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Я присвятив час, щоби вивчити, як пишеться заява про відставку