Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 14 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,66 гривень за долар, курс в покупці до 26,64 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 31,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,6450 - 26,6650 грн/долар, євро 31,4810 - 31,5046 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3666 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.