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Долар знову дорожчає. НБУ встановив курс на 14 вересня

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Україна, Понеділок 13 вересня 2021 16:00
Долар знову дорожчає. НБУ встановив курс на 14 вересня Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 14 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 вересня встановлений на такому рівні: 26,692 гривень за 1 долар (+0,0138 грн). При цьому курс долара на 13 вересня становить 26,6782 гривень за 1 долар.

Долар знову дорожчає. НБУ встановив курс на 14 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Долар знову дорожчає. НБУ встановив курс на 14 вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 13 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,73 гривень за долар, курс в покупці до 26,71 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 18 копійок до 31,48 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

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