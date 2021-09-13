Долар знову дорожчає. НБУ встановив курс на 14 вересня

Національний банк України (НБУ) на 14 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 14 вересня встановлений на такому рівні: 26,692 гривень за 1 долар (+0,0138 грн). При цьому курс долара на 13 вересня становить 26,6782 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 13 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,73 гривень за долар, курс в покупці до 26,71 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 18 копійок до 31,48 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.