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Курс долара виріс після падіння до річного мінімуму

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Україна, Четвер 29 липня 2021 16:02
Курс долара виріс після падіння до річного мінімуму Фото: курс долара виріс на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,88 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 липня встановлено на такому рівні: 26,8867 гривень за 1 долар (+0,0239 грн). При цьому курс долара на 29 липня становить 26,8628 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Курс долара виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 29 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 31,90 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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