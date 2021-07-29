Курс долара виріс після падіння до річного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,88 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 30 липня встановлено на такому рівні: 26,8867 гривень за 1 долар (+0,0239 грн). При цьому курс долара на 29 липня становить 26,8628 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як напередодні він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)