Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 21 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,47 гривень за долар, курс в покупці до 27,45 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 32,58 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,4550 - 27,4750 грн/долар, євро 33,5637 - 33,5881 грн/євро, російський рубль 0,3733-0,3737 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 27,4665 гривень за 1 долар (+0,0499 грн). При цьому курс долара на 20 травня становить 27,4166 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як він знизився до мінімуму майже за 9 місяців.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.